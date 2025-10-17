Haberler

Bitlis'te 2. Fidan Dikme Şenliği Düzenlendi
Bitlis'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen '2. Fidan Dikme Şenliği'nde, yaklaşık 200 fidan toprakla buluştu. Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, doğa sevgisinin önemini vurguladı ve geleceğe yeşil bir Bitlis bırakma hedefini dile getirdi.

Bitlis'te İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuklara doğa sevgisi kazandırmak ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "2. Fidan Dikme Şenliği" düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, toprağa ve geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dikilen fidanların umutların, inancın ve yeşil vatanın somut bir ifadesi olduğunu dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik, çevre bilincimizi güçlendirmenin yanı sıra geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir bir Bitlis bırakma kararlılığımızın da en güzel göstergesidir. Bugün burada toprakla buluşacak 200 fidan, birlik, emek ve umudun sembolüdür. Her biri yarınlara nefes, çocuklarımıza umut olacaktır. İnanıyorum ki el birliğiyle yeşerttiğimiz bu fidanlar, geleceğimizi daha güçlü, daha güzel ve daha yeşil kılacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da "Son dönemde meydana gelen orman yangınlarının bu tür programların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bakanlığımızın tematik olarak hazırladığı 10 aylık bir çalışma takvimi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, özellikle eylül ayında okullarımızda gerçekleştirdiğimiz Yeşil Vatan etkinliğidir. Bu tema, doğaya karşı daha duyarlı olmamızı ve doğaya sevgi beslememizi sağlamaktadır." dedi.

Etkinliğe, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
