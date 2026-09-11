Haberler

Bitlis'te 19 öğrenci hafızlık icazet belgelerini aldı

Bitlis'te 19 öğrenci hafızlık icazet belgelerini aldı
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 19 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 19 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunda gerçekleştirilen merasimde, hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler icazet belgelerini aldı.

Programda konuşan Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmenin büyük emek, sabır, disiplin ve azim gerektirdiğini belirten Özçelik, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve hocalara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi!
Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda için inanılmaz teklif! Real Madrid anında kabul edebilir
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti