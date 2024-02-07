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Bitlis'te 11 yıldır aranan şüpheli dron operasyonuyla yakalandı

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Bitlis'te 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan şüpheli, jandarmanın dron destekli operasyonunda saklandığı evin dolabında yakalandı.

BİTLİS'te, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır hakkında arama kararı bulunan şüpheli, jandarmanın dron destekli operasyonunda, saklandığı evin dolabında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır hakkında arama kararı bulunan şüpheliyle ilgili çalışma yaptı. Teknik takiple, ismi açıklanmayan şüphelinin adresi belirlenip, operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkarılan firari şüpheli tutuklanıp, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bitlis Güvenlik Yakalama Ceza Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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