Bitlis'te 1 kilo 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüsteki iki yolcunun üzerinde 13 parça halinde 1 kilo 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 17 Nisan'da Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında bir otobüs durduruldu.

Otobüste yolcu olarak seyahat eden iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 13 parça halinde 1 kilo 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.