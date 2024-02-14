Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nden 1500 hastaya hizmet

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 16 ay önce açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi'nde bugüne kadar 1500 hastaya hizmet verildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasında açılan ünitede, pazartesi, salı ve perşembe günleri uygulamalar yapılıyor, çarşamba ve cuma günleri ise poliklinik hizmeti veriliyor.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Yasin Metiner, randevu sistemiyle hastaneye başvuran vatandaşların sağlıklı ortamda GETAT hizmetinden faydalandığını söyledi.

Hastane bünyesinde 16 aydan bu yana hacamat ve sülük uygulamalarıyla hizmet sunduklarını anlatan Metiner, "Hastalarımız 182 aracılığıyla randevu alarak bize başvuruyor. Pazartesi, salı ve perşembe uygulama, çarşamba ve cuma günleri ise poliklinik hizmeti sunmaktayız. Bu sürede 1500'ün üzerinde uygulama gerçekleştirdik."

İç metabolik atıklardan temizlenmek için yılda en az bir kez hacamat yaptırılması gerektiğini belirten Metiner, hacamatın uyku bozukluklarında, baş ağrılarında, kas ve iskelet sistemi ile romatizmal hastalıklarda, sülüğün ise kireçlenme, varis ve yumuşak doku bozukluğunda tamamlayıcı tedavi olarak tavsiye edildiğini aktardı.