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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yabancı uyruklu yolcunun valizinde, 14 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda polis, Tatvan ilçe girişindeki kontrol noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde yolcu otobüsünü durdurdu. Eğitimli köpek 'Max' ile arama yapıldı. Otobüste şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu yolcunun üzeri ve valizi arandı. Aramada, şüphelinin valizinde 14 kilo 300 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı