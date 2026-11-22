Bitlis Tatvan'da sağanak caddelerde su birikintisi oluşturdu, trafik aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri rögarların tıkandığı bölgelerde çalışma yürüttü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
İlçede gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri rögarların tıkandığı bölgelerde çalışma yürüttü.
Kaynak: AA