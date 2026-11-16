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Bitlis Tatvan'da midelerinde 1 kilo 100 gram uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

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Bitlis Tatvan'da midelerinde 1 kilo 100 gram uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu 2 yolcunun midelerinde 113 parça halinde toplam 1 kilo 100 gram eroin ve metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu 2 yolcunun midelerinden toplam 1 kilo 100 gram eroin ve metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına alıp hastaneye götürdü. Şüphelilerin hastanede çekilen röntgeninde, midelerinde 113 parça halinde toplam 1 kilo 100 gram eroin ve metamfetamin tespit edildi. Midelerindeki uyuşturucuyu doğal yollarla çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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