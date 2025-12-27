Haberler

Tatvan'da kar etkili oldu

Güncelleme:
Tatvan'da soğuk hava yerini kar yağışına bırakırken, kar nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zorluk yaşadı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar etkili oldu.

İlçede soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Beyaza bürünen ilçe merkezinde, vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
Haberler.com
500

