Bitlis'in Hizan ilçesinde ev yangını: İtfaiye müdahale etti

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde Nurs köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve evde hasar meydana geldi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nurs köyünde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

