Bitlis'in Hizan ilçesinde ev yangını: İtfaiye müdahale etti
Bitlis'in Hizan ilçesinde Nurs köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve evde hasar meydana geldi.
Nurs köyünde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel