Bitlis'in Hizan İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler günün anlamını yansıtan şiirler sundu.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.
Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okuduğu programda gösteriler yapıldı.
Kaymakam Muhammet Said Bilgin, programda yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin Cumhuriyeti inançla taşıyacağına yürekten inandığını belirtti.
Programa Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Sefa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel