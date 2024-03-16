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Bitlis Hizan Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

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Bitlis'in Hizan ilçesinin kaymakamı Nurhalil Özçelik, esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Ayrıca vatandaşlarla da bir araya gelen Özçelik, halkın yanında olduklarını belirtti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahiplerinin talep ve sorunlarını dinleyen Özçelik, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Her zaman halkın yanında olduğunu belirten Özçelik, "Devlet halkıyla vardır. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak. Halkımıza kapımız her zaman açıktır ve açık kalacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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