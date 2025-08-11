Bitlis Hizan'da Sondaj Çalışmaları Başlatıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için yenilikçi sondaj çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Yahya Şam, vatandaşların temiz suya erişimini sağlamak için modern tekniklerle sürdürülen çalışmaları inceledi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları başlatıldı.
Yenikent Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Yahya Şam, yetkililerden bilgi aldı.
Şam, gazetecilere, vatandaşların temiz suya erişimini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini belirten Şam, şunları kaydetti:
"Sondaj çalışmamız modern tekniklerle yürütülüyor. Mevcut su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, ilçemizin gelecekti su ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Çalışmamız tamamlandığında vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak."
