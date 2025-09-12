Haberler

Bitlis Hizan'da İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor

Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki sondaj çalışmalarını inceleyerek ilçenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm hedeflediklerini açıkladı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor.

Bahçeli Evler Mahallesi'nde sondaj çalışmalarını inceleyen Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, ilçenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Halkın temel ihtiyacı olan içme suyunu daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde karşılamak için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Şam, sondaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
