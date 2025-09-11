Haberler

Bitlis Hizan'da Anız Yangını Söndürüldü

Bitlis'in Hizan ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
