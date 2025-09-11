Bitlis Hizan'da Anız Yangını Söndürüldü
Bitlis'in Hizan ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel