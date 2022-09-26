Bitlis haber: Hizan'da "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı yapıldı
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Bitlis haber: Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı düzenlendi.
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği" toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, çocuk ve gençlerin korunması ve eğitim öğretimlerini güvenli ortamda sürdürebilmesi konusu ele alındı.
Toplantıda, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, okul servisleriyle huzur ve güven içinde okullarına gitmelerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel