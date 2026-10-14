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Bitlis Güroymak'ta DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde DEAŞ'a yönelik 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli, 13 Ekim'de Güroymak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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