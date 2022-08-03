Bitlis gündem haberi: Hizan Kaymakamı Yelek'ten taziye ziyareti Bitlis haberlerine göre Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenicik köyü muhtarı Mesut Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu. Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenicik köyü muhtarı Mesut Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu. Kaymakam İkbal, bir süre önce annesi Miyaser Kaya'yı kaybeden muhtar Kaya'nın köydeki evine giderek, başsağlığı diledi. Kaya, ziyaretinden dolayı İkbal ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Sağınlı Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Deke ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz'a teşekkür etti. Güncel AA / İlhan Eren İnan Güncel Haberler

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