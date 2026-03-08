Haberler

BEÜ öğrencilerinin 14 projesi destek aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, Üniversite Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında sundukları 14 projeden 6'sının ulusal, 8'inin ise yerel destek almaya hak kazandı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinin sunduğu 14 proje, Üniversite Destek Programı (ÜNİDES) tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sunduğu 14 projeden 6'sının ulusal, 8'inin ise yerel kapsamda destek almaya hak kazandığı belirtildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ÜNİDES'in gençlerin üretkenliğini ve yenilikçi fikirlerini destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtti.

Üniversite olarak öğrencilerin bilim, sanat, spor ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda aktif olmalarını teşvik etmeye devam edeceklerini belirten Elmastaş, emeği geçenleri tebrik etti.

Destek almaya hak kazanan öğrenciler ve akademisyenler ise elde edilen başarının üniversitenin ulusal düzeydeki görünürlülüğüne katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet

Yine kazandı! 3 maçtır gol de yemiyor, puan da kaybetmiyorlar