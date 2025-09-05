Bitlis Eren Üniversitesi'nde Yeni Yüksek Lisans Programları Açılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Radyo, Televizyon ve Sinema ile Sanat Tarihi alanlarında tezli yüksek lisans programları açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni açılan programlarla enstitüdeki tezli yüksek lisans programı sayısı 24'e yükseldi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yeni programların üniversite ve bölge açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Elmastaş, "Üniversitemiz, hem akademik çeşitliliği artırmak hem de öğrencilerimize daha geniş bir araştırma ve uzmanlaşma alanı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Radyo, Televizyon ve Sinema ile Sanat Tarihi programlarının açılması, Bitlis'in kültürel ve sanatsal değerlerinin akademik anlamda ele alınmasına da imkan tanıyacaktır. Bu programların, üniversitemizin vizyonuna ve ihtisas alanlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.