Bitlis Eren Üniversitesi'nin kros takımı Türkiye üçüncü oldu

Güncelleme:
Bitlis Eren Üniversitesi'nin kros takımı, Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası'nda erkekler takım kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. 186 sporcunun katıldığı şampiyonada, BEÜ'lü öğrenciler büyük bir başarı elde etti.

Bitlis Eren Üniversitesi'nin (BEÜ) kros takımı, Üniversitelerarası Kros Türkiye Şampiyonası'nda erkekler takım kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 21 Ocak 2026'da düzenlenen şampiyonaya, Türkiye genelinden 186 sporcu katıldı.

BEÜ adına yarışmaya katılan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencileri Taner Tunçtan, Yusuf Baydur ve Berkcan Demirtaş, erkekler 8 kilometre (uzun kros) takım yarışında Türkiye üçüncüsü oldu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, elde edilen başarının üniversitenin spora verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Büyük bir başarıya imza atan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizi, antrenörümüz Doç. Dr. M. Zahit Kahraman'ı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
