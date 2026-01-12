Bitlis Emniyet Müdürü Şensoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şensoy, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğraflarına oy veren Şensoy, "Portre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" ve Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını oylayan Şensoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını tercih etti.

Şensoy, oylamada çok güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.