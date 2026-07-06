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Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir göreve başladı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir göreve başladı
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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fazıl Kandemir, görevine başladı. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü Bitlis'te geçiren Kandemir, adalet hizmetlerinde etkinlik ve hız vadediyor.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fazıl Kandemir, bugün görevine başladı.

Ortaokul eğitimini Ahlat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, lise öğrenimini ise kentteki Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamlayan Kandemir, yıllar sonra Bitlis'e başsavcı olarak görevlendirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki çalışma sürecinin ardından Bitlis'e atanan Kandemir, eğitim hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği kente başsavcı olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Kentte adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi için gayret edeceklerini vurgulayan Kandemir, hukukun üstünlüğünü, tarafsızlığı ve kamu vicdanını esas alan yönetim anlayışıyla kamu kurumlarıyla güçlü iş birliği içinde çalışmayı ve adalet hizmetlerine yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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