Bitlis'te anne adayları gebe okulunda doğuma hazırlanıyor

Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulu, hamile kadınların doğum öncesi ve sonrası süreci daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerine katkı sunuyor.

Gebe okulundaki eğitimlere katılan anne adaylarına, kadın sağlığı, nefes çalışmaları, yoga, pilates, anne sütü ve bebek bakımı konularında bilgi veriliyor.

Ebeler tarafından yaptırılan fiziksel egzersizler sayesinde doğum sırasında yaşanılan sancı ve ağrıların azalması sağlanıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağatay Balkış, AA muhabirine, Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulunun 2010'dan itibaren hizmet verdiğini söyledi.

Polikliniğe gelen anne adaylarını gebe okuluna yönlendirdiklerini belirten Balkış, şunları kaydetti:

"Doğum öncesi ve doğum sırasındaki süreçler hakkında özellikle ilk gebeliği olan hastalara detaylı bilgi vererek normal doğum sürecine hazırlanmasını sağlıyoruz. Burada nefes egzersizleri, kadın sağlığı pilatesi, anne bakımı, anne sütü ve bunların daha sonraki süreçleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Bu şekilde gebelerimizi moralli bir şekilde doğuma hazırlamayı ve bu süreçte onlara destek olmayı amaçlamaktayız."

Ebe Yersu Hamzaçelebioğlu ise gebe okulunda anne adaylarına eğitim verdiklerini belirterek, "Polikliniklerden yönlendirilen gebelerin kayıtları oluşturulduktan sonra kendileri için bir eğitim programı hazırlıyoruz. Emzirme ve bebek bakımı gibi konularda eğitim veriyoruz. Gebe okulumuzda aylık yaklaşık 50 gebeye eğitim verilmektedir." dedi.

Anne adayı Emine Yeşilkaya da 19 haftalık gebe olduğunu ve eğitime katıldığını ifade etti.

Bu eğitimlerin kendisi için oldukça faydalı olduğunu anlatan Yeşilkaya, imkanı sağlayan Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.