Bitlis Belediyesi 462 ihtiyaç sahibi ailenin evine ücretsiz doğal gaz tesisatı döşedi

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Bitlis Belediyesince, ihtiyaç sahibi 462 ailenin evine ücretsiz doğal gaz tesisatı döşendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında, doğal gaz sistemine uygun olan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ücretsiz tesisat döşeniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kentte kış şartlarının ağır geçtiğini ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin daha sağlıklı ve konforlu koşullarda yaşamasını önemsiyoruz. Bugüne kadar 462 ailemizi doğal gazla buluşturduk. Hem hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırıyoruz hem de şehrimizin hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA