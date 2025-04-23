Bitlis Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, gösteriler ve ödül töreni gerçekleştirildi.
Bitlis Ahlat ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Can Korunan, Cumhuriyet Savcıları Bayram Dedeoğlu, Feride Bingöl, Rabia Kaplan Aşcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.