Bitlis'te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü; sürücü sağ kurtarıldı

BİTLİS-AĞRI KARAYOLU'NDA BİR ÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis-Ağrı Karayolu'nda birçok araç yolda kaldı. Ekipler, otobüslerin de olduğu araç ve içerisindeki yolcuları kurtarmak için bölgede çalışma başlatırken, yolcular cep telefon kamerasıyla çektikleri görüntülerde yetkililerden yardım istedi.