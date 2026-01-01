Haberler

Bitlis'te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü; sürücü sağ kurtarıldı

Bitlis'te seyir halindeki yakıt tankeri üzerine çığ düştü; sürücü sağ kurtarıldı
Güncelleme:
Bitlis-Ağrı Karayolu'nda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kalırken, kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yolcular çaresiz bir şekilde yardım çağrısı yaptı.

BİTLİS-AĞRI KARAYOLU'NDA BİR ÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bitlis-Ağrı Karayolu'nda birçok araç yolda kaldı. Ekipler, otobüslerin de olduğu araç ve içerisindeki yolcuları kurtarmak için bölgede çalışma başlatırken, yolcular cep telefon kamerasıyla çektikleri görüntülerde yetkililerden yardım istedi.

