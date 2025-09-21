Bitkin Kızıl Şahin Yeniden Doğaya Salındı

Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve beslenmesinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Erzurum-Pasinler kara yolundaki bir alanda yerde bitkin halde kızıl şahin görenler, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler kuşu, koruma altına aldı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından takibi yapılan ve soğuk havadan bitkin düştüğü belirlenen şahin, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.