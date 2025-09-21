Haberler

Bitkin Kızıl Şahin Yeniden Doğaya Salındı

Erzurum'da bitkin halde bulunan ve bakım sonrası doğaya bırakılan kızıl şahin, ekiplerin duyarlılığı sayesinde yeniden yaşam alanına kavuştu.

Erzurum-Pasinler kara yolundaki bir alanda yerde bitkin halde kızıl şahin görenler, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler kuşu, koruma altına aldı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından takibi yapılan ve soğuk havadan bitkin düştüğü belirlenen şahin, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
