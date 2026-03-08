Haberler

Bahçelievler'de çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişik 5 katlı binada hasar oluştu. Binada çökme riski belirlenerek tahliye işlemi yapıldı ve bina mühürlendi.

Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta gerçekleştirilen bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki 5 katlı binanın temelinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede çökme riski bulunduğu belirlenen bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Belediye ekipleri, temelde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve riskli bina statüsünde olan apartmandaki 17 dairenin 7'sinin önceden boşaltıldığı, 10 dairede ise oturulmaya devam edildiği, olayın ardından binanın mühürlendiği öğrenildi.

