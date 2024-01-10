Bismil'de yapılan huzur uygulamalarında 16 kişi tutuklandı

Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin de bulunduğu 40 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denetimlerde, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 14 mermi, çalıntı motosiklet, tescilsiz motosiklet, 66 gram narkotik madde ve 31 kilogram faturasız tütün mamulü ele geçirildi, 1236 aracın 187'sine ise farklı madde ihlallerinden toplamda 411 bin 565 lira trafik cezası uygulandı.

Denetlenen 34 iş yerinden ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürlendi, 2 iş yerine 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna muhalefetten, içerisinde kumar oynandığı saptanan bir iş yerinde ise 4 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı.