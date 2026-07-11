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Diyarbakır'da Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın anı cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın anı cep telefonuyla görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında, iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Sürücünün aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Yangın anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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