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Rehber öğretmen şikayetçi oldu, kantinci tacizden gözaltına alındı

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Diyarbakır'da 2 kız öğrencinin okuldaki kantin işletmecisi tarafından tacize uğradıklarını söylemeleri üzerine rehber öğretmen polise başvurup şikayetçi oldu. Kantinci gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yer alan bir ilkokuldaki skandal olayı rehber öğretmenin ihbarı ortaya çıktı. 2 kız öğrenci rehber öğretmenlerine giderek okullarındaki kantin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı.

KANTİNCİ TACİZDEN GÖZALTINA

Hemen harekete geçen öğretmen, öğrencileriyle beraber polise başvurup şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö, ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı. A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Rehber öğretmen şikayetçi oldu, kantinci tacizden gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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