Bismil'de Kamyonetin Altında Kalan 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Bismil'de Kamyonetin Altında Kalan 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kamyonetin manevra yaptığı sırada altında kalan 2 yaşındaki Meryem Şen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, şoförünün manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Meryem Şen (2), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Topraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan ve şoförünün adı, plakası öğrenilmeyen kamyonet, mahalle içerisinde manevra yaptığı sırada yolda bulunan Meryem Şen'e çarptı. Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Meryem bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
