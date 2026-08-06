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Bismil'de tefecilik ve uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Bismil'de tefecilik ve uyuşturucuyla mücadele toplantısı
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Bismil Kaymakamı Recep Hasar, tefecilik, sanal bahis ve uyuşturucuyla mücadelenin toplumsal işbirliği gerektirdiğini vurguladı. 2026'da 18 operasyonda 60 şüpheli işlem gördü, 25 tutuklandı, 512 milyon lira mal varlığına el konuldu. Kanaat önderleri kapsamlı proje önerdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde istişare toplantısı düzenlendi.

Bismil Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Recep Hasar, son yıllarda özellikle tefecilik, sanal bahis ve uyuşturucu olaylarının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Bu sorunların, yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla çözülemeyeceğini ifade eden Hasar, 2026 yılı içerisinde düzenlenen 18 tefecilik operasyonunda 60 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 25'inin tutuklandığını ve yaklaşık 512 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu aktardı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah, 10 kilogramdan fazla uyuşturucu ile 28 bin 927 kök kenevir ele geçirildiğini belirten Hasar, "İlçemizin bu kanayan yarasına merhem olunması için öncelikle kanaat önderleri, imamlar, muhtarlar ve siyasi partilerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu işlere bulaşan ailelerle irtibata geçilmeli, güzel bir dille durum onlara izah edilmeli. Böylelikle tasvip etmediğimiz olayların önüne geçmiş oluruz." dedi.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural da derneğe yapılan başvuruların önemli bölümünün faiz, tefecilik ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili olduğunu belirtti.

Bu sorunların aile yapısını olumsuz etkilediğini, intihar vakalarını artırdığını ve bazı aileleri göçe zorladığını ifade eden Vural, çözüm amacıyla tüm kurumların yer alacağı kapsamlı bir proje hazırlanmasını önerdi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA
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