Bismil'de İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Bismil'de İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Havaya ateş açarak tarafları ayıran polis, olayda bir kişinin yaralandığını bildirdi. Kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki grubun kavgasına müdahale eden polis ekipleri, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. 1 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Kavga anları cep telefonuyla görüntülenirken, bazı kişilerin olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri olaya karışan bazı kişileri ifade için emniyete götürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

