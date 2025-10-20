Bismil'de Emlak Dükkanına Silahlı Saldırı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim'de akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle bir emlak dükkanına, içerisinde 3'ü çocuk 15 kişinin olduğu sırada kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.