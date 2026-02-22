Haberler

Yol kenarında cesedi bulunan Kadir'i öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan Kadir Öncel'in ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi Sabahattin Ayaz tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkarken, Öncel'in yeni evli olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yol kenarında cansız bedeni bulunan Kadir Öncel'in (29) cinayet şüphelisi olarak yakalanan Sabahattin Ayaz (46), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kadir Öncel'in tabancayla vurulup yaşamını yitirdiği belirlendi. Öncel'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarmanın çalışmalarında, şüpheli olduğu belirlenen Sabahattin Ayaz, yakalandı. Olayın, gece saatlerinde başka bir yerde gerçekleştirildiği, cesedin ise araçla getirilip yol kenarına atıldığı saptandı. Ayaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ayaz, tutuklandı.

Yeni evli olduğu öğrenilen Kadir Öncel'in cenazesi ise ilçedeki kırsal Akpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

