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Bismil'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

Bismil'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bismil ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Bismil ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de bulunduğu 17 kişi yakalandı.

Yapılan kontrollerde, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Bismil Güncel Haberler

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