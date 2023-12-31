Bişkek'te Yeni Yıl Kutlamaları Başladı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Ala-Too Meydanı'na ışıklarla donatılan 25 metre yüksekliğindeki yapay çam ağacıyla yeni yıl kutlamaları başladı. Meydan renkli ışıklarla süslenirken, ünlü sanatçıların sahne alacağı yeni yıl konseri düzenlenecek.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yeni yıl kutlamaları için ışıklarla donatılan Ala-Too Meydanı'na 25 metre yüksekliğinde yapay çam ağacı konuldu.
Yeni yıl öncesi çam ağaçlarıyla süslenen Ala-Too Meydanı ışıl ışıl oldu.
Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Ala-Too Meydanı'nın ortasına 25 metre yüksekliğinde 12 metre çapında yapay bir çam ağacı kurdu.
Renkli ışıklar ve dekorla süslenen çam ağacı, vatandaşların ilgisini çekti.
Bişkek'in ana meydanı sayılan Ala-Too'da bu akşam ünlü sanatçıların sahne alacağı yeni yıl konseri düzenlenecek.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kutlama konuşmasının yayımlanmasının ardından meydanda havai fişek gösterisi yapılacak.