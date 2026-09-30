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Bisikletli Serpil Yavuz, Türkiye turunda 75'inci şehir İskenderun'a ulaştı

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Bisikletli Serpil Yavuz, Türkiye turunda 75'inci şehir İskenderun'a ulaştı
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Eskişehir'den bisikletiyle yola çıkan 49 yaşındaki Serpil Yavuz, Türkiye turundaki 75'inci durağı Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Yavuz, kadın olarak ülkeyi huzur ve güven içinde gezdiğini, jandarma, polis ve belediyelerin desteğiyle rotasına devam ettiğini söyledi.

ESKİŞEHİR'den Türkiye turuna çıkan Serpil Yavuz (49), bisikletiyle gezdiği 75'inci şehir olan Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Yavuz, "Amacım kendi yaşadığım toprakları gezerek görmek. Gücüm yettiğince pedal çeviriyorum" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Serpil Yavuz, bisikletiyle Türkiye'yi gezmeye karar verdi. 'Cesur' adını verdiği bisikletiyle memleketi Eskişehir'den yola çıkan Yavuz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu gezdikten sonra 75'inci durağı olan İskenderun'a geldi. Yavuz, kadın olarak ülkenin her yerini huzur ve güven içerisinde gezdiğini söyledi. En büyük amacının kendi ülkesindeki toprakların tamamını görmek olduğunu belirten Yavuz, "Bir süredir bisikletimle birlikte gücüm yettikçe pedal çeviriyorum. Yorulduğum zaman dinleniyorum. Bazen sorunlar da yaşıyorum. Gittiğim yerde beni oraya sığınan bir kadın sanıyorlar. Ancak zorlu şartlarda ve gece yola çıkmıyorum" diye konuştu.

'İSKENDERUN'DA ÇOK GÜZEL KARŞILANDIM'

Hatay'ın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu belirten Yavuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu il muhteşem. İskenderun'da gerçekten çok güzel karşılandım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde jandarma, polis ve belediyeler desteklerini esirgemiyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yavuz, rotasını tamamlamak için yeniden bisikletine binerek yola koyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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