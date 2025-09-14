Haberler

Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti
İzmir'in Menderes ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli 18 yaşındaki Mehmetcan Yıldırım, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli Mehmetcan Yıldırım (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana geldi. R.K.'nın (55) kullandığı 09 AP 254 plakalı minibüs, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Mehmetcan Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü R.K. gözaltına alındı. R.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu yıl üniversiteyi kazandığı belirtilen Mehmetcan Yıldırım'ın Gümüldür'de toprağa verileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
