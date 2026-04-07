Erzurum'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bisiklet süren 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Cüneyt B. ve iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cüneyt B.'nin 1,79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yunus Emre Mahallesi'nde Cüneyt B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil, sokakta bisiklet süren Abdulbaki Alperen Cellat'a (10) çarpıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Cellat, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan otomobil ise polis ekiplerince kısa süre sonra Yakutiye ilçesinde yakalandı.

Cüneyt B. ile beraberindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt B, "Taksirle yaralamak" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan Cüneyt B'nin 1,79 promil alkollü olduğu ve ağır yaralanan Cellat'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...