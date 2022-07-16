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Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol Karapınar'a geldi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol Karapınar'a geldi

İspanya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Sergio Durango, Konya'nın Karapınar ilçesine geldi.

İspanya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Sergio Durango, Konya'nın Karapınar ilçesine geldi.

İspanya'da grafik tasarımcısı olan Sergio Fransa, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkeleri gezdiğini söyledi.

Bisikletiyle seyahatin daha zevkli olduğunu belirten Sergio, şunları kaydetti:

"İstediğiniz zaman durabiliyorsunuz. Ülke kültürlerini tanımak daha kolay. Çevreye zara vermiyoruz. En önemlisi de sağlık için bisiklet kullanmak daha önemli. Türkiye çok güzle bir ülke. İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya'yı gezdim. Türk insanı çok iyi, misafirperver. Kimi zaman yemeğini ve evini paylaşıyor. Buradan Kapadokya'ya gideceğim."

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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