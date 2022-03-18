Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde, sanıkların cezalarına onama

KARATAŞ, ADANA (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın (32) kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada; şoför Aycan Yörük'e 5 yıl 6 ay, bölgede yol çalışması yapan İdris Karataş ile Mustafa Yaman'a ise 3'er yıl 4'er ay verilen hapis cezaları, istinaf mahkemesince onandı.

Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde, geçen yıl 14 Ekim'de, Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon; bisikletiyle antrenman yapan, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. 1 çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda; Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporun ardından sürücü Yörük, tutuklandı.

Kararı değerlendiren Aslan ailesinin avukatlarından Cansu Koç Kandemir, "Yerel mahkemede verilen cezalar, sanıkların lehine bozulmadı ve cezalar istinafta da onandı. Yerel mahkemede verilen kararın bu tür davalar için emsal ve önemli olduğunu düşünüyoruz. İstinafta da bu kararların onanmış olması çok önemli" dedi.