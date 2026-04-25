BİSİAD, kuruluşunun 30'uncu yılında stratejik konulara odaklanacak

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), kuruluşunun 30'uncu yılında stratejik konulara odaklanacak.

BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, 30'uncu kuruluş yıldönümü kutlamaları öncesinde Değirmen Park Sosyal Tesisleri'nde toplantı düzenledi.

Toplantıya, MARSİFED Başkanı Osman Akın, GESİAD Başkanı Tolga Papatya, TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda BİSİAD üyesi katıldı.

Doğrul, yaptığı konuşmada, BİSİAD'ın bu yıl 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını da hatırlatarak, bu anlamlı dönüm noktası kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlik, organizasyon ve özel projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

İdris Doğrul, sektör paydaşlarını bir araya getirecek buluşmalar, tematik etkinlikler ve kamuoyuna değer katacak çalışmalarla BİSİAD'ın 30 yıllık birikimini daha görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sektörün geleceği için kurumlarla yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Doğrul, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar dijitalleşme ve ekonomi başta olmak üzere pek çok platformda yer aldık. Kurumların da bizimle hareket etmesinden hep gurur duyduk. Görüyoruz ki sektörümüzün dinamikleri artık yeni dönemde çok farklı boyuta geçmeye başladı. Bu boyut derneğimizin kurumlarla yaptığı işbirliklerinin daha güçlü olmasını açıkça ortaya koyuyor."

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile yaptıkları çalışmalara değinen Doğrul, şöyle devam etti:

"Üye aidatlarımızın çok doğru yerlere harcandığına eminiz. Bizim için eğitime destek vermek sadece söyleşilere katılmak değil, herkesin kazançlı çıkacağı projelere imza atmak. Bu misyonla BUÜ'de yapay zeka ile alakalı kurduğumuz dil laboratuvarı çalışmalarımızdan sadece biri. Akademik kadro ile alakalı da müfredatın güncel halde tutulması hususunda üye arkadaşlarımız stratejik çalışmaların hepsinde yer aldı. Üniversiteyle ortak akıl çerçevesinde istişarelerimiz devam ediyor."

7,2 milyon lira bütçeli AB projesine imza koydu

BİSİAD Başkanı Doğrul, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Avrupa Birliği projesi yürüttüklerini belirterek, "Dijital yetenekleri artırmayı hedefliyoruz. Sabancı Üniversitesi yürütücülüğünde 10'u yurt dışından olmak üzere 15 kurumla işbirliği halindeyiz. Bu çerçevede 7,2 milyon liralık bir bütçenin projesine imza attık. Projenin yürütücülüğünde ana unsur biziz. Projenin sonuçlanmasını heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Şahin
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
Dünya ateşkes beklerken İran'dan gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız

Dünya ateşkes beklerken gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Temizlik işçisinden örnek davranış! Altın dolu kutuyu polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu kutunun içindekini görünce hemen polise koştu
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Almanya'da siber saldırıda bakanların hesapları da ele geçirildi

Güvenli dedikleri uygulama başlarına iş açtı: Ucu Başbakana uzandı!
Temizlik işçisinden örnek davranış! Altın dolu kutuyu polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu kutunun içindekini görünce hemen polise koştu
Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı! Banka faiziyle tazminat ödeyecek

Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın