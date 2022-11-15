BİSAM: Açlık sınırı 7 bin 552 liraya yükseldi

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), Türkiye'de Ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 552 liraya, yoksulluk sınırınınsa 26 bin 123 liraya çıktığını duyurdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), Türkiye'de Ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 552 liraya, yoksulluk sınırınınsa 26 bin 123 liraya çıktığını duyurdu.Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu yayımladı.

BİSAM'ın Ekim 2022 raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 7 bin 552 liraya yükseldi. Açlık sınırı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira olarak belirlendi.

Günlük harcama tutarları

BİSAM araştırmasına göre, Ekim'de günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 84,66 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 41,69 lira olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 41,40 lira olurken ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 23,41 lirayı buldu. Katı yağ ve sıvı yağ içinse 16.32 liralık masraf yapılması gerektiği belirtildi. Araştırmaya göre, yumurta için 6,76 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 8,27 lira harcama yapılması gerekti.

Eylül'de 7 bin 300 liraydı

BİSAM'ın geçen ay yayımladığı rapor, Eylül'de açlık sınırının 7 bin 300 lira, yoksulluk sınırınınsa 25 bin 252 lira olduğuna işaret ediyordu.

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, İstanbul Halk Ekmek, zincir market fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda belirlediğini belirtiyor. BİSAM Beslenme Kalıbı'nın ise Sagˆlık Bakanlıgˆı ve Hacettepe U¨niversitesi Beslenme ve Diyabetik bo¨lu¨mu¨nu¨n hazırladıgˆı Tu¨rkiye'ye O¨zgu¨ Beslenme Kalıbı'ndan yola çıkılarak hazırlandığı ifade ediliyor.

TÜİK, Ekim ayında enflasyonun yıllk bazda yüzde 85,51 olduğunu açıklamıştı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun yüzde 185,34 olduğunu belirtmişti.

DW/CÖ,BK