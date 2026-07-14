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Biruni Üniversitesi'nde 15 Temmuz'un 10. yılı anma programı

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Biruni Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, güçlü olmak için üniversitelerin çok çalışması gerektiğini vurgularken, şehit yakını Gülsu Yağcı ise 15 Temmuz'un ortak değerlere bağlılığı hatırlattığını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında, Biruni Üniversitesi'nde anma programı düzenlendi.

Üniversitenin merkez kampüsünde düzenlenen programda konuşan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, hainlerin Türkiye'deki insan kaynağını yok etmeye çalıştığını, ancak bu milleti ilelebet yaşatmak için hep beraber gayret göstereceklerini söyledi.

Hainlerin boş durmadığını belirten Yüksel, "Bu ülke ilelebet dünyaya demokrasiyi öğretecek. Ama onun için güçlü olmamız, çalışmamız, gayret göstermemiz lazım. Biz ne kadar güçlüysek o kadar sözümüz dinlenir. Güçlü olmak için de önce üniversiteler çok iyi çalışacak. Bu çalışkanlık halka yansıtılacak. Vaktimizi çok iyi değerlendireceğiz ama her zaman uyanık olacağız." diye konuştu.

Yüksel, 15 Temmuz gecesi toplumun her kesiminden insanın hiçbir şey düşünmeden "vatan ve millet" diyerek yola çıktığını dile getirdi.

Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik ise milletin hafızasında derin izler bırakan 15 Temmuz'da savaş uçaklarının ve darbecilerin halka silah doğrultabileceğini tahmin etmediklerini belirtti.

Çelik, "Aslında sadece darbe girişiminin engellendiği gece değildir o gece. Milletin iradesinin, demokrasinin, hukuk düzeninin ve cumhuriyetin temel değerlerinin hedef alındığı ama buna karşılık milletimizin ortak vicdanıyla, cesaretiyle ve kararlılığıyla tarihi duruş sergilediği bir gündür. Başlangıcı kötü olmakla birlikte sonucu inanılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başından ve omzundan vurularak gazi olan Ahmet Alkılıç ise darbe girişiminde herkesin sokağa birer Mehmetçik olarak indiğini kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." dediğini anımsatan Alkılıç, "Bizim içimizde, kanımızda var. Siz bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz ama o gün o ilahi emir geldiği zaman, çıkıp düşmana karşı meydan okuduğunuz zaman bir anda canlanıyor. O anda da ne bir korku hissediyorsunuz, ne de geleceğinizi düşünüyorsunuz." dedi.

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal edilmeye çalışıldığı sırada şehit düşen Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Yağcı da bazı tarihlerin sadece geçmişi değil geleceği de şekillendirdiğini, 15 Temmuz'un da böyle bir tarih olduğunu ifade etti.

Yağcı, "15 Temmuz bize bir gerçeği yeniden hatırlattı. Bir milletin en büyük gücü sahip olduğu teknoloji, ekonomik imkanlar ya da askeri kapasitesi kadar ortak değerlere olan bağlılığıdır, birlik duygusudur, birbirine duyduğu güven ve geleceğe dair ortak idealidir. İşte bugün 10. yılında bu ruhu yaşatmanın yolu sadece hatırlamak değil, üretmek, geliştirmek ve geleceğe katkı sunmaktır." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimini konu alan video gösteriminin yapıldığı programda, katılımcılara plaket verildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
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