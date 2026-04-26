Birtek-Sen Genel Başkanı Türkmen Cezaevinden Yazdı: "Bu Düzen Sürsün Diye Tutukluyum"

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep E Tipi Cezaevi'nden gönderdiği açık mektupta 41 gündür tutuklu olduğunu anımsatarak, "Patronların, işçilerin haklarına ve hayatına çöktüğü bu düzen sürsün diye tutukluyum" dedi.

Türkmen, cezaevinden gönderdiği açık mektupta, hakkındaki davanın ilk duruşmasının 12 Mayıs'ta görüleceğini belirtti.

Türkmen, tutuklanmasına gerekçe gösterilen konuşmasının Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde maaşlarını alamayan işçilere yönelik olduğunu belirterek, söz konusu konuşmada dile getirdiği ifadelerin "herkes tarafından bilinen gerçekler" olduğunu söyledi. Türkmen, "Bu memlekette patronsanız işçinin hakkına çökebilirsiniz… Ama işçi hak arayınca karşısına kolluk çıkar, sendikacısı tutuklanır" sözlerinin suç sayıldığını kaydetti.

İddianamede yer alan suçlamalara da değinen Türkmen, Gaziantep'te iş cinayetlerine ilişkin verileri hatırlattı. İSİG Meclisi'nin raporuna göre son 13 yılda kentte en az 555 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Türkmen, "Bu ölümlerden sorumlu tek bir patron ceza almazken, ben bu gerçekleri dile getirdiğim için tutukluyum" dedi.

Aynı içerikteki konuşmaları farklı illerde de yaptığını ifade eden Türkmen, yalnızca Gaziantep'te tutuklanmasına dikkati çekerek, "Başpınar'daki büyük patronlar rahatsız olunca bu sözler suç oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkmen ayrıca son dört yılda Başpınar'daki patronların şikayetiyle en az 15 kez gözaltına alındığını ve iki kez tutuklandığını aktardı.

Tutukluluğuna gerekçe olarak gösterilen suçun "katalog suçlar" arasında yer almadığını savunan Türkmen, geçmişteki yargılamalarının da henüz kesinleşmediğini belirtti. Türkmen, "Sizin sabıka dediğiniz kayıtlar, benim için bu düzene karşı mücadelenin onurlu kayıtlarıdır" ifadelerini kullandı.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen, Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sırma Halı fabrikası önünde, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan işçilere destek vermiş ve burada yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınmıştı. Türkmen, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak Gaziantep E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: ANKA