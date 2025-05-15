Birol Bayram'ın Hikayesi 'Kitabın Rüyası' Belgeselinde

Birol Bayram'ın Hikayesi 'Kitabın Rüyası' Belgeselinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Birol Bayram'ın Hikayesi 'Kitabın Rüyası' Belgeselinde
Haber Videosu

Gazeteci Aslı Atasoy'un yönettiği 'Kitabın Rüyası' belgeseli, dünyanın en çok kitap kapağı tasarlayan Birol Bayram'ın 26 yılda 6 bin kitap kapağı ile yarattığı kültürel etkiyi ve sanat dünyasındaki çok yönlü çalışmalarını anlatıyor.

(İSTANBUL) - Gazeteci Aslı Atasoy, "Kitabın Rüyası" adını taşıyan belgeselinde, dünyanın en çok kitap kapağı tasarlayan ismi Birol Bayram'ın hikayesini anlatıyor. Birol Bayram, 26 yılda ürettiği yaklaşık 6 bin kitap kapağı ile 63 milyon okura ulaşarak kültür inşasına imza atmış bir isim olarak biliniyor.

Gazeteci Aslı Atasoy, görsel iletişim sanatçısı Birol Bayram'ın sanatına odaklanan "Kitabın Rüyası" isimli belgeselinde sanatçının karikatürist, illüstratör ve çizer kimliğiyle sanat dünyasında çok yönlü çalışmalarını ele alıyor. Edebiyat ve sanat dünyasında kalıcı bir etki yaratan sanatçı, uzun yıllardır Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden birinde görsel sanat yönetmeni olarak görev yapıyor.

Belgeselde ayrıca sanat dünyasından Ahmet Ümit, Zeynep Atakan, Yekta Kopan, Mehmet Y. Yılmaz, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Horasan, Selçuk Altun, Sevengül Sönmez, Tibet Sanlıman ve Gamze Varım da görüşleriyle yer alıyor. Sanat dünyasının önde gelen isimleri, kişisel hikayelerinden yola çıkarak kitap kapakları ile iletişimlerini anlatıyor. Ayrıca Birol Bayram'ın sanatına ilişkin de paylaşımlarda bulunuyor.

Yönetmen Aslı Atasoy filme ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

"Bu film, görünmeyen bir sanatın, kendisini saklamış bir sanatçının izini sürüyor. Birol Bayram, 26 yıl boyunca 6 bin kitabın kapağını tasarlayarak aslında her bir okuyucunun belleğinde iz bıraktı. Benim için bu belgeselin iddiası, 'bakmak' ve 'görmek' arasındaki o derin uçurumu göstermek. Bir kitabın kapağında gördüğünüz tasarım, aslında onu üreten sanatçının iç dünyasının bir yansıması. Ama biz çoğu zaman kısaca kapağa bakıp geçiyoruz. Bu film, o geçişi yavaşlatıyor; durduruyor. Birol Bayram'ın sessizce inşa ettiği görsel evreni görünür kılmak için o kapaklara uzun uzun bakmak istedim. Bu sadece bir sanatçının öyküsü değil; aynı zamanda benim de bir kadın yönetmen olarak kendi 'görme' serüvenimin izini sürdüğüm bir film."

Belgesel filmin görüntü yönetmeni Hakan Kasırga, müzik Eren Kazım Akay, ses tasarımı Ender Akay, renk editörü Cenk Erol ve kurgusu Nehircan Atabek, Oğuz Ok, Yusuf Elifbaş imzasını taşıyor.

Filmin çekimleri, İş Bankası Müzesi, CoBac ve Cercle D'orient E-Ofis'te gerçekleşti.

6 bin 300 kitap ve 63 milyon okur

Birol Bayram'ın tasarladığı 6 bin 300 kitap kapağı, 26 yılda milyonlarca okura ulaştı. Yapay zeka hesaplamalarına göre, kitaplar şimdiye dek toplamda 63 milyon kişi tarafından okundu ve yaklaşık 630 bin evde yer alıyor. Bu da neredeyse Türkiye'deki hanelerin yarısına ulaşan bir görsel miras anlamına geliyor.

Kitabın Rüyası, 18 Mayıs Pazar günü Atlas 1948 Sineması'nda izleyiciler ile buluşacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Yaptığı o açıklamalarla taraftarlar arasında tartışma yarattı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.