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Adana'da kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı: Zanlı tutuklandı

Adana'da kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı: Zanlı tutuklandı
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Adana'da birlikte yaşadığı Suriye uyruklu S.M.'yi darbettiği anların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Vedat Baytaş, ifadesinde 'Aileme ve bana hakaret ettiği için darbettim' dedi. Baytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'da Vedat Baytaş (33), birlikte yaşadığı Suriye uyruklu S.M.'ye (28) önceki yıllarda şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Aileme ve bana hakaret ettiği için darbettim" diyen Baytaş, tutuklandı.

Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde birlikte yaşayan Suriye uyruklu S.M. ile Vedat Baytaş arasında iddiaya göre geçen hafta şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Uzun süredir Baytaş tarafından şiddet gördüğünü ileri süren S.M., savcılığa giderek şikayetçi oldu. S.M., 2024 ve 2025 yıllarında Vedat Baytaş'ın kendisini darbettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini de savcılığa teslim etti. Bunun üzerine Baytaş hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. Darbedildiği anlara ait görüntüleri sanal medyada paylaşan S.M., yetkililerden yardım istedi. Görüntülerde, Vedat Baytaş'ın, S.M.'nin saçını çekerek yerde sürüklediği ve darbettiği anlar yer aldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Baytaş'ı saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Vedat Baytaş, "Aileme ve bana hakaret ettiği için darbettim, görüntülerde yer alan benim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baytaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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